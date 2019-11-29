Путин: для России нет вопроса важнее, чем межнациональные отношения

"В такой сложной стране по этническому составу, религиозному составу, как Россия, нет вопроса важнее, чем вопрос межнациональных отношений. Нет просто. Если мы хотим добиться единства российской нации, то мы, конечно, должны заниматься этим вопросом постоянно и будем это делать", - сказал Путин в ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.