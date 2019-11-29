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РИА Новости

Путин: для России нет вопроса важнее, чем межнациональные отношения

18:50 29.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям
НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Для такой многонациональной страны, как Россия, нет более важного вопроса, чем межнациональные отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В такой сложной стране по этническому составу, религиозному составу, как Россия, нет вопроса важнее, чем вопрос межнациональных отношений. Нет просто. Если мы хотим добиться единства российской нации, то мы, конечно, должны заниматься этим вопросом постоянно и будем это делать", - сказал Путин в ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.
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