Крупный комплекс по выращиванию шампиньонов открыли в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Крупнейший на Северо-Западе России комплекс по выращиванию шампиньонов "Выборжец" открылся в пятницу в Ленинградской области - он будет производить десять тысяч тонн грибов в год.

"Создание грибного производства — результат большой совместной работы правительства Ленинградской области, агрофирмы "Выборжец" и основного инвестора — акционерного общества "Союз". Теплицы агрофирмы "Выборжец" заняли площадь в четыре гектара. Инвестиции в проект составили 5,6 миллиарда рублей. Компания также производит свой компост для выращивания грибов и является одним из монополистов в России по производству основы для грибоводства", - сказал губернатор области Александр Дрозденко , принявший участие в церемонии открытия комплекса.

По его словам, область из бюджета компенсировала компании 10% от суммы капитальных вложений, выделила землю на территории Лужского района для выращивания пшеницы и производства компоста.

"Сделали это все, поскольку усматриваем в проекте выгоду и для экономики, и для экологии Ленинградской области", - заявил глава региона.

При этом он напомнил, что до недавнего времени эти земли пустовали, а сейчас вовлечены в сельхозоборот. Кроме того утилизируется вредный для экологии птичий помет, который теперь идет на компостную подстилку для грибов, создаются новые рабочие места во Всеволожском и Лужском районах.

"Вложив бюджетные деньги, мы с лихвой их восполним за счет налогов",- отметил Дрозденко.