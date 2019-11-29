Крупный комплекс по выращиванию шампиньонов открыли в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Крупнейший на Северо-Западе России комплекс по выращиванию шампиньонов "Выборжец" открылся в пятницу в Ленинградской области - он будет производить десять тысяч тонн грибов в год.
"Создание грибного производства — результат большой совместной работы правительства Ленинградской области, агрофирмы "Выборжец" и основного инвестора — акционерного общества "Союз". Теплицы агрофирмы "Выборжец" заняли площадь в четыре гектара. Инвестиции в проект составили 5,6 миллиарда рублей. Компания также производит свой компост для выращивания грибов и является одним из монополистов в России по производству основы для грибоводства", - сказал губернатор области Александр Дрозденко, принявший участие в церемонии открытия комплекса.
По его словам, область из бюджета компенсировала компании 10% от суммы капитальных вложений, выделила землю на территории Лужского района для выращивания пшеницы и производства компоста.
"Сделали это все, поскольку усматриваем в проекте выгоду и для экономики, и для экологии Ленинградской области", - заявил глава региона.
При этом он напомнил, что до недавнего времени эти земли пустовали, а сейчас вовлечены в сельхозоборот. Кроме того утилизируется вредный для экологии птичий помет, который теперь идет на компостную подстилку для грибов, создаются новые рабочие места во Всеволожском и Лужском районах.
"Вложив бюджетные деньги, мы с лихвой их восполним за счет налогов",- отметил Дрозденко.
В пресс- службе областной администрации уточнили, что по итогам этого года производство грибов в Ленинградской области увеличится на 53% - до 2,3 тысяч тонн. По прогнозам до конца года "Выборжец" вырастит около 0,5 тысяч тонн грибов.