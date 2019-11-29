Прилегающие к Лондонскому мосту дороги перекрыли из-за инцидента

ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости, Наталья Копылова. Прилегающие к Лондонскому мосту дороги перекрыты для автотранспорта и пешеходов из-за инцидента со стрельбой, передаёт корреспондент РИА Новости.
Что в действительности произошло, на данный момент не понятно. В середине дня пятницы очевидцы сообщили о выстрелах на мосту. Затем появилась информация, что полиция застрелила неизвестного с ножом, который мог ранить несколько человек. Однако позже Скотланд-Ярд сообщил, что задержал мужчину. По неподтвержденным данным, при инциденте пострадали пять человек. При этом очевидцы разместили в соцсетях видео, на котором несколько человек дерутся с лежащим на земле мужчиной, один из них выхватил у кого-то нож. После непродолжительной драки на место прибывает вооруженная полиция, оттесняет людей от лежащего и после предупреждения стреляет в него.
Несколько кварталов на южном берегу Темзы неподалёку от моста, где в пятницу произошёл инцидент, перекрыты для движения.
Усиленные наряды полиции перегородили улицу Саутварк-стрит, направляя потоки туристов и лондонцев на прилегающие улицы.
"Вы должны покинуть эту улицу, здесь находиться нельзя", - сказал полицейский в ответ на попытку корреспондента РИА Новости пройти ближе к мосту.
Одновременно в небе над районом, где произошёл инцидент, барражирует вертолёт.