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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-29T18:49+0300
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РИА Новости

Путин отметил вклад курдов в урегулирование ситуации в Сирии

18:46 29.11.2019 (обновлено: 18:49 29.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент России Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям
НАЛЬЧИК, 29 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что успехов в Сирии удалось добиться в том числе благодаря поддержке со стороны курдского народа.
На заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике прозвучало, что недавно на некоторых федеральных каналах выступали эксперты, которые оскорбляли курдский народ и искаженно представляли историю.
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"У нас с курдским народом всегда, хочу подчеркнуть, исторически всегда были очень добрые и хорошие отношения. Более того, то, чего сейчас удалось добиться на границе Сирии и Турции, это тоже делается при поддержке курдов и в их интересах. Они это понимают и относятся с душой, в курдских населенных пунктах наша военная полиция встречает очень доброе отношение. Потому что люди видят и понимают, что российская армия пришла для их защиты. Это очевидный факт", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике.
"Не знаю, кто там чего нес, какую ахинею, но, думаю, что у людей достаточно здравого смысла, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с позицией российской официальной власти", - добавил Путин.
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