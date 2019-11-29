Путин отметил вклад курдов в урегулирование ситуации в Сирии

"У нас с курдским народом всегда, хочу подчеркнуть, исторически всегда были очень добрые и хорошие отношения. Более того, то, чего сейчас удалось добиться на границе Сирии и Турции, это тоже делается при поддержке курдов и в их интересах. Они это понимают и относятся с душой, в курдских населенных пунктах наша военная полиция встречает очень доброе отношение. Потому что люди видят и понимают, что российская армия пришла для их защиты. Это очевидный факт", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике.