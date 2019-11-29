В Вологде присяжные оправдали мужчину, подозреваемого в убийстве жены

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Коллегия присяжных Вологодского городского суда провозгласила оправдательный вердикт в отношении Романа Крюкова, обвиняемого в убийстве жены, сообщает объединённая пресс-служба судов Коллегия присяжных Вологодского городского суда провозгласила оправдательный вердикт в отношении Романа Крюкова, обвиняемого в убийстве жены, сообщает объединённая пресс-служба судов Вологды

"Сегодня коллегия присяжных единодушно оправдала Крюкова за недоказанностью причинения им телесных повреждений супруге", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.

Обвинение считает, что в ходе ссоры Крюков избил жену "несколькими предметами". От полученных травм женщина скончалась. Ее труп Крюков оставил на улице.

Как сообщает пресс-служба судов, 19 ноября 2019 года была сформирована коллегия присяжных заседателей из восьми человек. Они, заслушав все стороны процесса, вынесли оправдательный вердикт, так как посчитали, что нет доказательств, что травмы нанес именно Крюков. После оглашения вердикта мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

"После провозглашения вердикта стороны приступили к обсуждению его последствий уже без присяжных заседателей. После чего судья удалился в совещательную комнату для принятия окончательного решения по уголовному делу", - добавляют в пресс-службе судов.