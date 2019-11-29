Российскую военную драму "Ржев" покажут в США, Германии и Франции

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Военную драму "Ржев" режиссера Игоря Копылова покажут в США, Германии, Франции, Корее, Японии и Польше, сказала на пресс-конференции генеральный продюсер фильма Инесса Юрченко.

"На кинорынке в Санта-Монике фильм был куплен в США, Францию, Германию, Польшу, Японию, Корею", - рассказала Юрченко.

"Ржев" - кинокартина о Ржевской битве, вошедшей в историю Великой Отечественной войны как одна из самых долгих и кровопролитных. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой. Значит, отступать нельзя…