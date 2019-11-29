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РИА Новости

Российскую военную драму "Ржев" покажут в США, Германии и Франции

18:41 29.11.2019
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© Триикс медиа, 2019Кадр из военной драмы "Ржев"
Кадр из военной драмы Ржев
© Триикс медиа, 2019
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Военную драму "Ржев" режиссера Игоря Копылова покажут в США, Германии, Франции, Корее, Японии и Польше, сказала на пресс-конференции генеральный продюсер фильма Инесса Юрченко.
"На кинорынке в Санта-Монике фильм был куплен в США, Францию, Германию, Польшу, Японию, Корею", - рассказала Юрченко.
"Ржев" - кинокартина о Ржевской битве, вошедшей в историю Великой Отечественной войны как одна из самых долгих и кровопролитных. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой. Значит, отступать нельзя…
В фильме снимались актеры Сергей Жарков, Иван Батарев, Олег Гаянов, Арсений Семёнов, Александр Горбатов, Александр Бухаров, Григорий Некрасов, Игорь Грабузов, Александр Аравушкин, Даниил Розин.
Фильм выходит в российский прокат 5 декабря.
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