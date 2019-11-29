Полиция выясняет обстоятельства инцидента на Лондонском мосту

"На данном этапе связанные с инцидентом на Лондонском мосту обстоятельства не ясны. Тем не менее, из соображений предосторожности, мы в настоящее время относимся к этому инциденту как к связанному с терроризмом. Один человек был застрелен полицией. Мы предоставим дальнейшую информацию, когда это будет возможным", - говорится в заявлении полиции.

Что в действительности произошло, на данный момент не понятно. В середине дня пятницы очевидцы сообщили о выстрелах на мосту. Затем появилась информация, что полиция застрелила неизвестного с ножом, который мог ранить несколько человек. Однако позже Скотланд-Ярд сообщил, что задержал мужчину. По неподтвержденным данным, при инциденте пострадали пять человек. При этом очевидцы разместили в соцсетях видео, на котором несколько человек дерутся с лежащим на земле мужчиной, один из них выхватил у кого-то нож. После непродолжительной драки на место прибывает вооруженная полиция, оттесняет людей от лежащего и после предупреждения стреляет в него.