В Волгоградской области менеджер офиса микрозайма разоружила грабителя

ВОЛГОГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Сотрудница микрофинансовой организации в Волжском Сотрудница микрофинансовой организации в Волжском Волгоградской области смогла отбиться от напавшего на офис, напугав его своим криком, также она смогла отобрать у него нож, позже полиция задержала подозреваемого, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, в четверг в полицию поступило сообщение от частного охранного предприятия в Волжском о том, что на 34-летнюю менеджера организации, выдающей микрозаймы, совершено нападение.

"Незнакомец, зайдя в помещение офиса и угрожая ножом, потребовал отдать деньги. Однако женщина не растерялась и вступила в борьбу с нападавшим, сумев отобрать у мужчины нож. После этого злоумышленник скрылся, а менеджер нажала на кнопку сигнализации", - говорится в сообщении ведомства.

На видео с места преступления, предоставленного РИА Новости МВД, видно, как женщина кричит на грабителя и он, не выдержав ее крика, покидает офис, при этом у женщины в руках оказывается нож.