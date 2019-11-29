Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T18:46+0300
https://ria.ru/20191129/1561761656.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151438/25/1514382578_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f830b1437228b539ac94a905dbf2a341.jpg
РИА Новости

Посольство не получало данных о пострадавших в Лондоне россиянах

18:25 29.11.2019 (обновлено: 18:46 29.11.2019)
194
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ пока не располагает сведениями о пострадавших россиянах во время инцидента около Лондонского моста, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
"На данный момент сведений о пострадавших гражданах РФ нет. Консульский отдел посольства находится на связи с полицией Лондона", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в здании рядом с Лондонским мостом произошло нападение с ножом, несколько человек ранены. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в полиции, в результате инцидента пострадали пять человек.
000000
Обсудить 0
Инцидент у Лондонского мостаЛондонРоссияВ мире
Рекомендуем
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Полиция выясняет обстоятельства инцидента на Лондонском мосту
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Прилегающие к Лондонскому мосту дороги перекрыли из-за инцидента
Полицейские на южной стороне Лондонского моста. 29 ноября 2019
Нападение на Лондонском мосту полиция рассматривает как теракт
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал к надлежащему надзору при рассмотрении дел "майдана"
Участники митинга в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге
Источник: в РПЦ изучают опубликованный законопроект о семейном насилии
Сотрудник полиции
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Президент России Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям
Путин: для России нет вопроса важнее, чем межнациональные отношения
Полицейские на месте инцидента на Лондонском мосту
Джонсона проинформировали о ЧП на Лондонском мосту
Купюры в руках женщины
В Волгоградской области менеджер офиса микрозайма разоружила грабителя
Кадр из военной драмы Ржев
Российскую военную драму "Ржев" покажут в США, Германии и Франции
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп не планирует отдельной встречи с Эрдоганом на саммите НАТО
Министр энергетики РФ Александр Новак на Красноярском экономическом форуме 2019
Новак: обсуждать продление сделки ОПЕК+ целесообразно ближе к апрелю
Президент США Дональд Трамп
Трампа проинформировали об инциденте у Лондонского моста
Президент России Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям
Путин: необходимы продуманные меры по социальной адаптации мигрантов
Газораспределительная станция
В "Нафтогазе" рассказали о переговорах с Россией по транзиту газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
00:25Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
00:00"Нафтогаз" готов обсудить с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска
Лента новостейМолния