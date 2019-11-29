Посольство не получало данных о пострадавших в Лондоне россиянах

ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ пока не располагает сведениями о пострадавших россиянах во время инцидента около Лондонского моста, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
"На данный момент сведений о пострадавших гражданах РФ нет. Консульский отдел посольства находится на связи с полицией Лондона", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в здании рядом с Лондонским мостом произошло нападение с ножом, несколько человек ранены. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в полиции, в результате инцидента пострадали пять человек.
.@myldn reporter @CharliellJones is at London Bridge right now. His video shows armed officers moving towards the area before they tell everyone to 'get inside' #LondonBridge pic.twitter.com/lQSr1oGGxP— Sam Truelove (@samtruelove1) 29 ноября 2019 г.