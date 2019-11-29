Васильева готова обсудить с Путиным изучение родных языков в регионах

НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что специалисты ведомства готовы обсудить с президентом страны Владимиром Путиным вопрос изучения родных языков в российских регионах.
"У нас есть отдел небольшой, который занимается как раз родными языками... Мы много раз пытались с вами встретиться. И если эта встреча состоится, я думаю, что мы продумаем вопрос", - сказала Васильева Путину на заседании совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.
Она напомнила, что в рамках закона об образовании изучение родных языков является "совершенно свободной и естественной частью нашего образования".
"Поэтому на встрече с вами мы просто все проговорим", - заключила министр.