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РИА Новости

Васильева готова обсудить с Путиным изучение родных языков в регионах

18:13 29.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения детской академии творчества "Солнечный город" в Нальчике
Президент РФ Владимир Путин во время посещения детской академии творчества Солнечный город в Нальчике
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что специалисты ведомства готовы обсудить с президентом страны Владимиром Путиным вопрос изучения родных языков в российских регионах.
"У нас есть отдел небольшой, который занимается как раз родными языками... Мы много раз пытались с вами встретиться. И если эта встреча состоится, я думаю, что мы продумаем вопрос", - сказала Васильева Путину на заседании совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.
Она напомнила, что в рамках закона об образовании изучение родных языков является "совершенно свободной и естественной частью нашего образования".
"Поэтому на встрече с вами мы просто все проговорим", - заключила министр.
Президент РФ Владимир Путин
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Ольга ВасильеваВладимир ПутинНальчикРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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