В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

КАЗАНЬ, 29 ноя - РИА Новости. Девять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Нижнекамске в пятницу вечером, один из пострадавших в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Татарстана Альфия Хасанова.
"ДТП произошло примерно в 16.10. В результате пострадали девять человек, все они были доставлены в Нижнекамскую центральную районную больницу, проводятся обследования", - сказала Хасанова.
По ее информации, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, восемь – в состоянии средней и легкой тяжести.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.