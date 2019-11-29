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РИА Новости

В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

18:06 29.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи
Врач станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
КАЗАНЬ, 29 ноя - РИА Новости. Девять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Нижнекамске в пятницу вечером, один из пострадавших в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Татарстана Альфия Хасанова.
"ДТП произошло примерно в 16.10. В результате пострадали девять человек, все они были доставлены в Нижнекамскую центральную районную больницу, проводятся обследования", - сказала Хасанова.
Ребенок в больнице
Вчера, 14:48
В Псковской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП детей
По ее информации, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, восемь – в состоянии средней и легкой тяжести.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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ТатарстанНижнекамскПроисшествия
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