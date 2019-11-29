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РИА Новости

В Нью-Дели открылась выставка работ победителей конкурса имени Стенина

18:04 29.11.2019 (обновлено: 18:53 29.11.2019)
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© РИА Новости / Абхишек Кумар / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина в Нью-Дели
Открытие выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина в Нью-Дели
© РИА Новости / Абхишек Кумар
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Открытие выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноя — РИА Новости. Выставка работ лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылась в пятницу вечером в столице Индии Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости.
На одной из самых престижных и прославленных культурных площадок города — в художественной галерее AIFACS Gallery — в этот день были выставлены около 40 фотографий молодых фотожурналистов со всего мира, одержавших победу в этом престижном конкурсе. Мероприятие организовано МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии России по делам ЮНЕСКО. Среди авторов экспозиции — репортеры из Индии, Италии, России, Египта, Бангладеш, а также других стран.
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Нью-Йорке
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Выставка, которая продлится в Нью-Дели до 5 декабря, проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов. Ранее с их творчеством уже познакомилась публика Москвы, Будапешта, Кейптауна, Нью-Йорка и итальянского Сан-Донато-Миланезе.
В преддверии открытия выставки исполнительный директор конкурса, глава фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль рассказал журналистам, что из 240 победивших работ в Индию приехали порядка 40, наиболее близкие индийцам с точки зрения тематики.
© РИА Новости / Абхишек Кумар / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина в Нью-Дели
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Нью-Дели
© РИА Новости / Абхишек Кумар
Перейти в фотобанк
Открытие выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина в Нью-Дели
"Это фотографии, касающиеся острых социальных тем. Возможно, социальных конфликтов, гуманитарных тем. А также просто очень талантливые, хорошие фотографии, которые вошли в категорию "Моя планета". За каждой из них, конечно же, стоит большая история. Эти фотографии — не просто то, что снимают, выйдя на улицу. Это глубоко продуманные темы, которые выводят на серьезнейшие вопросы, на которые, в свою очередь, необходимо искать ответы", — сказал Штоль.
Высокую оценку работе организаторов конкурса имени Стенина, привезших в город столь интересную экспозицию, дал и посол России в Индии Николай Кудашев. Дипломат сказал, что выставка "получилась прекрасной", отметив массовое присутствие на церемонии открытия индийских партнеров, в том числе на уровне СМИ.

"На мой взгляд, устами человека, который стоял у истоков выставки, устами фотографического искусства она рассказывает нам о ценности жизни, о ее многогранном характере... Понимание значимости, ценности бытия и человеческой жизни — это одна из основ наших отношений с Индией, глубоко гуманистических по своему характеру", — подчеркнул Кудашев.

В этих тезисах, полагает российский посол, и состоит главная ценность выставки и ее предназначение.
© РИА Новости / Абхишек Кумар / Перейти в фотобанкПосол России в Индии Николай Кудашев на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в галерее AIFACS Gallery в Нью-Дели
Посол России в Индии Николай Кудашев на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в галерее AIFACS Gallery в Нью-Дели
© РИА Новости / Абхишек Кумар
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Посол России в Индии Николай Кудашев на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в галерее AIFACS Gallery в Нью-Дели
Индийский этап роуд-шоу представил зрителям фотоистории по самому широкому спектру тем. Среди них — вопросы вынужденной миграции и сохранения этнической самобытности, проблемы экологии, социальное волонтерство, защита животных, а также другие. Важное место в экспозиции занимают работы победителей из Индии. Среди них — красочная этнографическая серия Сантану Дей об исчезающих профессиях древней Калькутты, документальная история о протестном движении Дебарчана Чаттерджи и яркие спортивные кадры Амита Мулика и Аянавы Сил.
Среди других запоминающихся образов — пронзительный по своей силе кадр фотографа из Франции сирийского происхождения Самира аль-Думи "От одного конфликта к другому". В его объективе — мужчина, прижимающий к себе раненую девочку после воздушного налета на Дамаск. Особое внимание индийской публики было приковано к трагичной фотографии "История мучений" Мушфикула Алама, повествующей о женщинах из народности рохинджа, ставших жертвами насилия. Не осталась в стороне и хроника экзистенциального преодоления спортсменов-биатлонистов под названием "Одинокий олимпиец" в объективе россиянина Алексея Филиппова.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
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О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина был организован в 2014 году и ставит своей задачей открыть широкой публике новые имена, поддержать молодых талантливых фотографов и одновременно способствовать сохранению высоких стандартов фотожурналистики. По традиции ежегодный прием работ на конкурс открывается 22 декабря, в день рождения погибшего российского фотокорреспондента. Конкурс имени Стенина стал экспериментальной площадкой для многих молодых и ищущих фотомастеров, которые использовали эту возможность, чтобы привлечь внимание к событиям и сюжетам, зачастую остающимся за пределами общественного интереса.
В 2019 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются информационно-новостной портал "Вести.Ru", общероссийский государственный телеканал "Россия. Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, интернет-портал "Жэньминьван", информационное агентство Prensa Latina, медиагруппа The Nation. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, Академия фотографии, информационный портал YOung JOurnalists, журнал "National Geographic Россия", журнал Contrastes, журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, Клуб фотографии Нью-Дели, журнал Cuartoscuro, журнал EYE. Международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.
На открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
11 сентября, 08:00Культура
Лучшие фото конкурса имени Андрея Стенина: это просто надо видеть
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Фотоконкурс имени Андрея СтенинаМИА "Россия сегодня"Николай КудашевSputnikАндрей СтенинРоссия сегодняЮНЕСКОНью-ДелиИндия
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