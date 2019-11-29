В Нью-Дели открылась выставка работ победителей конкурса имени Стенина

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноя — РИА Новости. Выставка работ лауреатов Международного Выставка работ лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылась в пятницу вечером в столице Индии Нью-Дели , передает корреспондент РИА Новости.

На одной из самых престижных и прославленных культурных площадок города — в художественной галерее AIFACS Gallery — в этот день были выставлены около 40 фотографий молодых фотожурналистов со всего мира, одержавших победу в этом престижном конкурсе. Мероприятие организовано МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии России по делам ЮНЕСКО. Среди авторов экспозиции — репортеры из Индии, Италии, России, Египта, Бангладеш, а также других стран.

Выставка, которая продлится в Нью-Дели до 5 декабря, проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов. Ранее с их творчеством уже познакомилась публика Москвы, Будапешта, Кейптауна, Нью-Йорка и итальянского Сан-Донато-Миланезе.

В преддверии открытия выставки исполнительный директор конкурса, глава фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль рассказал журналистам, что из 240 победивших работ в Индию приехали порядка 40, наиболее близкие индийцам с точки зрения тематики.

"Это фотографии, касающиеся острых социальных тем. Возможно, социальных конфликтов, гуманитарных тем. А также просто очень талантливые, хорошие фотографии, которые вошли в категорию "Моя планета". За каждой из них, конечно же, стоит большая история. Эти фотографии — не просто то, что снимают, выйдя на улицу. Это глубоко продуманные темы, которые выводят на серьезнейшие вопросы, на которые, в свою очередь, необходимо искать ответы", — сказал Штоль.

Высокую оценку работе организаторов конкурса имени Стенина, привезших в город столь интересную экспозицию, дал и посол России в Индии Николай Кудашев. Дипломат сказал, что выставка "получилась прекрасной", отметив массовое присутствие на церемонии открытия индийских партнеров, в том числе на уровне СМИ.

"На мой взгляд, устами человека, который стоял у истоков выставки, устами фотографического искусства она рассказывает нам о ценности жизни, о ее многогранном характере... Понимание значимости, ценности бытия и человеческой жизни — это одна из основ наших отношений с Индией, глубоко гуманистических по своему характеру", — подчеркнул Кудашев.

В этих тезисах, полагает российский посол, и состоит главная ценность выставки и ее предназначение.

Индийский этап роуд-шоу представил зрителям фотоистории по самому широкому спектру тем. Среди них — вопросы вынужденной миграции и сохранения этнической самобытности, проблемы экологии, социальное волонтерство, защита животных, а также другие. Важное место в экспозиции занимают работы победителей из Индии. Среди них — красочная этнографическая серия Сантану Дей об исчезающих профессиях древней Калькутты, документальная история о протестном движении Дебарчана Чаттерджи и яркие спортивные кадры Амита Мулика и Аянавы Сил.

Среди других запоминающихся образов — пронзительный по своей силе кадр фотографа из Франции сирийского происхождения Самира аль-Думи "От одного конфликта к другому". В его объективе — мужчина, прижимающий к себе раненую девочку после воздушного налета на Дамаск. Особое внимание индийской публики было приковано к трагичной фотографии "История мучений" Мушфикула Алама, повествующей о женщинах из народности рохинджа, ставших жертвами насилия. Не осталась в стороне и хроника экзистенциального преодоления спортсменов-биатлонистов под названием "Одинокий олимпиец" в объективе россиянина Алексея Филиппова.

О конкурсе