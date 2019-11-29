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РИА Новости

Новак допустил переговоры по газу с Украиной на следующей неделе

18:01 29.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МАЛАБО (Экваториальная Гвинея), 29 ноя - РИА Новости. Новые двусторонние переговоры России и Украины по газу возможны на следующей неделе, считает министр энергетики РФ Александр Новак.
"Я думаю, что такая возможность есть, но нам доложат о результатах", - сказал Новак журналистам в кулуарах саммита ФСЭГ в Малабо, комментируя вопрос о возможности проведения новых двусторонних переговоров с Украиной по газу на следующей неделе.
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"Сейчас работают специалисты конкретно "Газпрома" и украинские специалисты. Они в настоящее время, через несколько дней, должны проработать конкретные вопросы", - добавил министр.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующей министерской трехсторонки пока не назначена.
При этом президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером обсудил газовую проблематику в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а во вторник - с Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Детали переговоров не сообщались.
Однако уже в четверг в Вене прошли двусторонние консультации по газу с участием Новака, Миллера, министра энергетики Украины Алексея Оржеля, а также глав "Нафтогаза" и "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТС). Минэнерго РФ и "Газпром" по итогам сообщили, что стороны договорились интенсифицировать работу в двустороннем формате в ближайшие дни.
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Нафтогаз УкраиныГазпромМинистерство энергетики РФЕврокомиссияАлександр НовакВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаЭкономика
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