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РИА Новости

В МИД обеспокоены экспансией террористов на Африканском континенте

18:00 29.11.2019 (обновлено: 18:02 29.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
УФА, 29 ноя - РИА Новости. Рост террористической активности на Африканском континенте вызывает обеспокоенность, заявил замдиректора департамента Африки МИД Олег Озеров, выступая на заседании группы стратегического видения "Россия - Исламский мир".
"Наши партнёры на Африканском континенте сталкиваются с многочисленными угрозами и вызовами в сфере безопасности - прежде всего, связанными с расширением и активизацией многочисленных террористических и радикальных экстремистских группировок", - сказал Озеров.
По его словам, после уничтожения основных сил террористической группировки ИГ* в Сирии большая часть радикальных исламистов начала передислоцироваться на Африканский континент, который "в настоящее время превращается в авансцену строительства "великого халифата".
"Боевики-исламисты были отмечены во многих районах Африки, включая восточное и юго-восточное побережье, даже некоторые районы Демократической республики Конго. Однако особую обеспокоенность в этом плане у нас вызывает ситуация в Сахаро-Cахельском регионе, страны которого находятся на передовой борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом. В этом регионе сохраняется очень высокий уровень угроз безопасности, связанный с тем, что там осел и закрепился так называемый террористический интернационал, который наращивает активность и расширяет географию", - отметил Озеров.
При этом он подчеркнул, что стабилизировать ситуацию в Cахаро-Cахельском регионе невозможно без нормализации обстановки в Ливии.
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По словам дипломата, террористическая экспансия на Африканском континенте происходит на фоне усиления преследования христиан, случаи которого в последнее время приобретают в Африке массовый характер.
"К примеру, активно действующая на севере Нигерии и присягнувшая на верность ИГ*"Боко харам" широко практикует в борьбе с правительством страны террористов-смертников, захваченных жителей насильственно обращают в ислам, уничтожают христианские поселения и храмы. По некоторым данным, жертвами "Боко харам" стали около 9 тысяч христиан, свыше 1,5 миллионов человек покинули места проживания, уничтожено или закрыто более 13 тысяч церквей", - рассказал Озеров.
Кроме того, по его словам, в Кении периодически происходят случаи целенаправленных нападений боевиков сомалийской экстремистской организации "Аш-Шабаб" на христиан, а в последние годы эти нападения приобрели регулярный характер, особенно на школьные учреждения и гостиничные комплексы в приграничных с Сомали кенийских округах.
Кроме того, участились случаи межрелигиозного противостояния на границе между Сомали и Эфиопией, добавил Озеров.
"Россия будет оказывать содействие африканцам в военно-политической сфере, и мы будем развивать договорно-правовую базу нашего сотрудничества", - отметил российский дипломат.
Он подчеркнул, что важно развернуть и деятельность нашей группы "Россия - Исламский мир" к темам борьбы с экстремизмом и террористическими проявлениями на Африканском континенте.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Олег ОзеровМИД РФРоссияВ мире
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