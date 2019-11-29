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РИА Новости

Новак: сроки заключения договора по транзиту газа зависят от Украины

18:00 29.11.2019 (обновлено: 18:02 29.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
МАЛАБО, 29 ноя - РИА Новости. Сроки заключения долгосрочного договора по транзиту газа во многом зависят от Украины, ей нужно еще сертифицировать своего оператора газотранспортной системы (ГТС), сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах Саммита ФСЭГ в Малабо, столице Экваториальной Гвинеи.
Так, отвечая на вопрос о том, действительно ли крайний срок заключения долгосрочного договора на транзит газа РФ является 13 декабря, как обозначил "Нафтогаз", Новак ответил: "Мы сроки не обговаривали, это просто они обозначают ту дату, которая у них есть в решении..., определенная дата для бронирования мощностей. Но самое главное, чтобы они быстрее сделали сертификацию своего оператора газотранспортной системы".
"Чем быстрее, тем лучше, конечно (достичь договоренностей по транзиту - ред.). Все во многом зависит, в первую очередь, от украинской стороны с точки зрения реализации этого европейского законодательства. Для заключения контракта нужна сертификация, об этом говорил и (глава "Газпрома" Алексей - Прим. ред.) Миллер", - добавил он.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующей министерской трехсторонки пока не назначена.
На текущей неделе исполнительный директор украинской госкомпании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что крайним сроком заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину является 13 декабря.
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