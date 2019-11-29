Новак: сроки заключения договора по транзиту газа зависят от Украины

Так, отвечая на вопрос о том, действительно ли крайний срок заключения долгосрочного договора на транзит газа РФ является 13 декабря, как обозначил "Нафтогаз", Новак ответил: "Мы сроки не обговаривали, это просто они обозначают ту дату, которая у них есть в решении..., определенная дата для бронирования мощностей. Но самое главное, чтобы они быстрее сделали сертификацию своего оператора газотранспортной системы".