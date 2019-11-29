Новак: обсуждать продление сделки ОПЕК+ целесообразно ближе к апрелю

"Сейчас рано об этом (о продлении соглашения - Прим. ред.) говорить, у нас соглашение до 1 апреля, сегодня еще ноябрь", - сказал Новак, комментируя вопрос о возможности продления сделки ОПЕК+ и сроках.

"У нас есть действующее соглашение до 1 апреля. Все предыдущие разы, когда рассматривались вопросы о продлении, они рассматривались в месяц до окончания действия, потому что за это время ситуация на рынке еще может измениться. Зачем сейчас предугадывать, что будет через четыре месяца? Надо мониторить ситуацию и принимать решение по мере необходимости", - добавил он.