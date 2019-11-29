Новак: обсуждать продление сделки ОПЕК+ целесообразно ближе к апрелю

МАЛАБО, 29 ноя - РИА Новости. Говорить о продлении сделки ОПЕК+ целесообразно ближе к апрелю, пока рано обсуждать этот вопрос, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах Саммита ФСЭГ в Малабо, столице Экваториальной Гвинеи.
"Сейчас рано об этом (о продлении соглашения - Прим. ред.) говорить, у нас соглашение до 1 апреля, сегодня еще ноябрь", - сказал Новак, комментируя вопрос о возможности продления сделки ОПЕК+ и сроках.
"У нас есть действующее соглашение до 1 апреля. Все предыдущие разы, когда рассматривались вопросы о продлении, они рассматривались в месяц до окончания действия, потому что за это время ситуация на рынке еще может измениться. Зачем сейчас предугадывать, что будет через четыре месяца? Надо мониторить ситуацию и принимать решение по мере необходимости", - добавил он.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию, и действует до конца марта 2020 года.
Ранее в ноябре агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что ОПЕК+ может на встрече в декабре продлить соглашение о сокращении добычи нефти до июня, избежав необходимости собираться в марте.
Страны альянса начнут серию своих декабрьских заседаний, где будет обсуждаться судьба сделки, 5 декабря со встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и позднее продолжат общей встречей ОПЕК, а 6 декабря соберутся вместе все страны-участницы соглашения ОПЕК+.
1 августа 2018, 16:52Расклад сил на мировом рынке нефти