Лондонский мост и близлежащую станцию метро закрыли после ЧП

Движение по мосту перекрыто, на нем остаются несколько автобусов и автомобилей. В район прибыло значительное количество полицейских, в том числе вооруженных, близлежащая территория оцеплена. Служба скорой помощи и пожарная охрана отправили к месту ЧП усиленные бригады.