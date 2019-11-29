Лондонский мост и близлежащую станцию метро закрыли после ЧП

ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости. Лондонский мост остается закрытым после ЧП, закрыта близлежащая станция метро.
В середине дня пятницы очевидцы сообщили о выстрелах на мосту. Позже появилась информация о том, что полиция застрелила неизвестного с ножом, который мог ранить несколько человек. Однако позже Скотланд-Ярд сообщил, что задержал мужчину.
We are aware of an incident at #LondonBridge and are assisting our colleagues at @metpoliceuk.— British Transport Police (@BTP) 29 ноября 2019 г.
London Bridge station is currently closed and trains are none stopping.
Please check with @metpoliceuk for further updates. pic.twitter.com/GbbLvNM36Y
"Из-за произошедшего неподалеку инцидента станция London Bridge закрыта. Поезда на ней не останавливаются", - сообщило столичное управление транспорта.
Движение по мосту перекрыто, на нем остаются несколько автобусов и автомобилей. В район прибыло значительное количество полицейских, в том числе вооруженных, близлежащая территория оцеплена. Служба скорой помощи и пожарная охрана отправили к месту ЧП усиленные бригады.