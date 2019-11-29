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РИА Новости

Лондонский мост и близлежащую станцию метро закрыли после ЧП

17:57 29.11.2019 (обновлено: 18:45 29.11.2019)
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© AFP 2019 / Adrian Dennis Полицейский у входа на станцию метро в Лондоне
Полицейский у входа на станцию метро в Лондоне
© AFP 2019 / Adrian Dennis
Полицейский у входа на станцию метро в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости. Лондонский мост остается закрытым после ЧП, закрыта близлежащая станция метро.
В середине дня пятницы очевидцы сообщили о выстрелах на мосту. Позже появилась информация о том, что полиция застрелила неизвестного с ножом, который мог ранить несколько человек. Однако позже Скотланд-Ярд сообщил, что задержал мужчину.
"Из-за произошедшего неподалеку инцидента станция London Bridge закрыта. Поезда на ней не останавливаются", - сообщило столичное управление транспорта.
Движение по мосту перекрыто, на нем остаются несколько автобусов и автомобилей. В район прибыло значительное количество полицейских, в том числе вооруженных, близлежащая территория оцеплена. Служба скорой помощи и пожарная охрана отправили к месту ЧП усиленные бригады.
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Инцидент у Лондонского мостаСкотленд-ЯрдЛондонВ мире
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