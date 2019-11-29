В Татарстане врачи провели успешную трансплантацию сердца

КАЗАНЬ, 29 ноя - РИА Новости. Специалисты Межрегионального клинико-диагностического центра в Специалисты Межрегионального клинико-диагностического центра в Казани успешно провели четвертую в этом году трансплантацию сердца – 30-летняя жительница Нижнекамска Лилия Юсупова стала самой молодой в республике пациенткой с донорским сердцем, сообщили в МКДЦ.

"Жительницу Нижнекамска Лилию Юсупову выписали из Межрегионального клинико-диагностического центра после операции по пересадке сердца. Трансплантация стала единственным вариантом для 30-летней женщины вернуться к полноценной жизни. История болезни Лилии - самая короткая из всех девяти пациентов МКДЦ, живущих с донорским сердцем. В 2019 году проведено четыре пересадки сердца - это рекордное количество", - говорится в сообщении.

Девушка пожаловалась докторам в Нижнекамске на боли в ноге в мае этого года, врачи диагностировали тромбоз, провели лечение. Но вскоре такие же симптомы появились на другой ноге. Последующее обследование выявило сердечную недостаточность. В августе специалисты МКДЦ сообщили о необходимости трансплантации и поставили девушку в лист ожидания. К тому моменту женщина, педагог-хореограф по образованию, никогда раньше не жаловавшаяся на здоровье, уже не могла наклоняться, с трудом передвигалась, практически не спала и мучилась сильной одышкой и отеками всего тела.

Время ожидания оказалось удивительно коротким - трансплантацию провели через два месяца. Методика хорошо отработана в центре, вмешательство прошло слаженно на всех этапах и в положенные сроки. По словам врача-кардиолога МКДЦ Марины Мирошниченко, учитывая всю сложность заболевания пациентки, врачи решили "включать" сердце в полноценную работу постепенно. Такая процедура очень кропотлива, но благодаря этому можно предотвратить возможные осложнения после операции.

"Я люблю детей, и хочу все это ощутить на себе: ходить беременной, родить сама. Хочу иметь семью. Я благодарна всем врачам МКДЦ за их работу", - сказала Юсупова.

Межрегиональный клинико-диагностический центр - единственное в Татарстане лечебное учреждение, проводящее трансплантацию сердца. Эта работа ведется в республике с 2011 года. Сегодня в Татарстане проживают 19 человек с пересаженным сердцем, девять из них прооперированы в МКДЦ, остальные - в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени В.И. Шумакова в Москве, но специалисты казанского центра "ведут" и этих пациентов. Среди пациентов с донорским сердцем, прооперированных в МКДЦ, 80% - мужчины в возрасте 50-65 лет, все они трудоспособные и активные. Женщины моложе мужчин. Пациенты живут в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, Нижнекамске.