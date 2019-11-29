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РИА Новости

На Украине нашли "русскую пропаганду" в детской книге

17:46 29.11.2019 (обновлено: 19:17 29.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкБиблиотека
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© РИА Новости / Евгений Самарин
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КИЕВ, 29 ноя — РИА новости. Госкомитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить в страну детскую книгу, так как в ней, по мнению ведомства, содержится пропаганда, сообщили в пресс-службе комитета.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Якаб Трейд" в выдаче разрешения на ввоз некоторой издательской продукции, изготовленной в России и содержащей признаки пропаганды государства-агрессора", — говорится в сообщении.

© Издательство "Розовый жираф"Обложка книги "От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо всем"
Обложка книги От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо всем
© Издательство "Розовый жираф"
Обложка книги "От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо всем"
В частности, запрещено ввозить книгу Татьяны Зарубиной "От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо всем" московского издательства "Розовый жираф".
"Эксперты отметили, что отдельные главы этой книги написаны в духе русской пропаганды", — говорится в сообщении.
В конце 2016 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из России. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
20 сентября, 17:54Культура
Жители Лондона не разглядели "российской пропаганды" в "Маше и Медведе"
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