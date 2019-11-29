На Украине нашли "русскую пропаганду" в детской книге

КИЕВ, 29 ноя — РИА новости. Госкомитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить в страну детскую книгу, так как в ней, по мнению ведомства, содержится пропаганда, сообщили в пресс-службе комитета.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Якаб Трейд" в выдаче разрешения на ввоз некоторой издательской продукции, изготовленной в России и содержащей признаки пропаганды государства-агрессора", — говорится в сообщении.

© Издательство "Розовый жираф" Обложка книги "От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо всем" © Издательство "Розовый жираф" Обложка книги "От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо всем"

В частности, запрещено ввозить книгу Татьяны Зарубиной "От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо всем" московского издательства "Розовый жираф".

"Эксперты отметили, что отдельные главы этой книги написаны в духе русской пропаганды", — говорится в сообщении.