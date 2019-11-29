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РИА Новости

Студию телеканала "Царьград" эвакуируют из-за сообщения о минировании

17:45 29.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Студию телеканала "Царьград" эвакуируют из-за сообщения о "минировании", рассказала РИА Новости генеральный директор и главный редактор канала Елена Шаройкина.
Ранее Шаройкина сообщила, что в здании Центрального телеграфа, где находится редакция телеканала "Царьград", работают спецслужбы в связи с сообщением о "минировании". Ежедневный прямой эфир телеканала в 16.00 - программа "Дежурный по редакции" - был сорван.
"Началась эвакуация, но не всего Центрального телеграфа, а только шестого этажа, где студия "Царьград ТВ", - сказала Шаройкина.
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телеканал ЦарьградМоскваПроисшествия
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