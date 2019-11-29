Студию телеканала "Царьград" эвакуируют из-за сообщения о минировании

Ранее Шаройкина сообщила, что в здании Центрального телеграфа, где находится редакция телеканала "Царьград", работают спецслужбы в связи с сообщением о "минировании". Ежедневный прямой эфир телеканала в 16.00 - программа "Дежурный по редакции" - был сорван.