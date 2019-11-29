В ООН призвали расследовать нарушения прав человека в Эквадоре

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала провести беспристрастное и независимое расследование обвинений в нарушении прав человека во время протесов в Эквадоре в октябре и отметила необходимость сторон вступить в диалог во избежание новых конфликтов, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте УВКПЧ ООН.

"Верховный комиссар ООН призвала к проведению независимых, беспристрастных и прозрачных расследований утверждений о нарушениях прав человека и злоупотреблениях, совершенных в Эквадоре во время акций протеста с 3 по 13 октября, включая убийства, нарушения международных норм и стандартов в отношении применения силы, произвольные задержания, а также грабежи и уничтожение государственной и частной собственности", - говорится в заявлении.

Кроме того, в пятницу Мишель Бачелет также обратилась ко всем участникам конфликта в Эквадоре с призывом вступить в диалог, чтобы "предотвратить новые конфликты и создать инклюзивное, мирное общество с полным уважением его мультикультурного характера".

"Беспорядки в прошлом месяце имели тяжелые последствия. Люди должны иметь право выражать недовольство, не опасаясь возможности пострадать или быть арестованным", - добавила она.

Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских.