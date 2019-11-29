Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T17:43+0300
https://ria.ru/20191129/1561759647.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156175/18/1561751865_0:159:3078:1890_1036x0_80_0_0_47aa00f419255ef37d0e294dd16ffa3a.jpg
РИА Новости

В ООН призвали расследовать нарушения прав человека в Эквадоре

17:43 29.11.2019
71
© AFP 2019 / Fabrice CoffriniЗал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
© AFP 2019 / Fabrice Coffrini
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала провести беспристрастное и независимое расследование обвинений в нарушении прав человека во время протесов в Эквадоре в октябре и отметила необходимость сторон вступить в диалог во избежание новых конфликтов, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте УВКПЧ ООН.
"Верховный комиссар ООН призвала к проведению независимых, беспристрастных и прозрачных расследований утверждений о нарушениях прав человека и злоупотреблениях, совершенных в Эквадоре во время акций протеста с 3 по 13 октября, включая убийства, нарушения международных норм и стандартов в отношении применения силы, произвольные задержания, а также грабежи и уничтожение государственной и частной собственности", - говорится в заявлении.
Кроме того, в пятницу Мишель Бачелет также обратилась ко всем участникам конфликта в Эквадоре с призывом вступить в диалог, чтобы "предотвратить новые конфликты и создать инклюзивное, мирное общество с полным уважением его мультикультурного характера".
"Беспорядки в прошлом месяце имели тяжелые последствия. Люди должны иметь право выражать недовольство, не опасаясь возможности пострадать или быть арестованным", - добавила она.
Здание Министерства иностранных дел РФ
18 октября, 17:17
МИД ответил на заявления Эквадора о "русском следе" в протестах
Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских.
Согласно последнему официальному докладу омбудсмена Эквадора, за 12 дней протестов в стране погибли 10 человек, 1192 задержаны, 1340 ранены. После публикации доклада Конфедерация коренных народов Эквадора (CONAIE) сообщила о гибели еще одного человека.
110002
Обсудить 2
Мишель БачелетЭквадорООНВ мире
Рекомендуем
Турецкая полиция на улице Стамбула
Турция депортировала двух боевиков ИГ* бельгийского происхождения
Режиссер Люк Бессон
Люку Бессону грозит тюремный срок за увольнение бывшей помощницы
Столкновения палестинце с израильтянами в Наблусе
Палестина заявила о провале США в урегулировании конфликта с Израилем
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД обеспокоены экспансией террористов на Африканском континенте
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Юнкер не стал советовать своей преемнице, как ей проводить ночи в ЕК
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил со спецкоординатором ООН ближневосточное урегулирование
Библиотека
На Украине нашли "русскую пропаганду" в детской книге
Министр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Мединский рассказал Путину о ходе реализации нацпроекта "Культура"
Полицейский кордон на Лондонском мосту
Полиция перекрыла Лондонский мост после сообщений о стрельбе
Здание
В Новгородской области во время заседания правительства рухнул потолок
Полицейский
Студию телеканала "Царьград" эвакуируют из-за сообщения о минировании
Президент РФ Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям
Путин призвал готовить специалистов для Севера целевым образом
Полиция на мосту в Лондоне. 29 ноября 2019
СМИ: пять человек пострадали после инцидента на Лондонском мосту
Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста
СМИ: полиция застрелила вооруженного мужчину на Лондонском мосту
Строительство газопровода Северный поток-2
Главы "Газпрома" и Wintershall Dea обсудили "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Исландия пригласит Путина на планируемый саммит Арктического совета
03:03Астролог рассказал, когда нужно закончить важные дела этого года
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
Лента новостейМолния