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РИА Новости

Главы "Газпрома" и Wintershall Dea обсудили "Северный поток — 2"

17:39 29.11.2019
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен в пятницу в Санкт-Петербурге обсудили реализацию проекта газопровода "Северный поток 2", говорится в релизе "Газпрома".
"На встрече обсуждались актуальные вопросы взаимодействия компаний. В частности, речь шла о поставках природного газа. Отдельными темами встречи стали ход реализации проекта "Северный поток 2" и развитие немецкой газотранспортной системы", - сообщает "Газпром".
Стороны также отметили вклад газопровода "Северный поток" в надежное и безопасное обеспечение газом потребителей Германии и Европы, указывает компания.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Строительство газопровода Северный поток-2
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"Газпром": прокачка по "Северному потоку — 2" будет зависеть от спроса
"Газпром" планировал завершить строительство "Северного потока 2" до конца текущего года. Но для завершения проекта до недавнего времени оставалось получить разрешение на прокладку газопровода через территориальные воды Дании. Оно было получено ранее осенью, при этом до 27 ноября апелляционный совет страны принимал апелляционные жалобы на такое решение. Таким образом, разрешение Дании окончательно вступило в силу накануне.
При этом, по словам Миллера, прокладка у Дании может занять пять недель, однако для того, чтобы успеть достроить газопровод по плану, Nord Stream 2 AG придется уложиться в более сжатые сроки, даже если строительство начнется уже 28 ноября.
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Северный поток — 2Балтийское мореАлексей МиллерГазпромГерманияЕвропаРоссияЭкономика
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