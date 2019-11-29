В Новгородской области во время заседания правительства рухнул потолок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Часть потолка обвалилась во время выездного заседания правительства Новгородской области в здании администрации Старой Руссы, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.
"В Старой Руссе в здании администрации проходило выездное заседание правительства. Во время заседания рухнул небольшой участок потолка, буквально несколько плиток. Был сделан небольшой перерыв, после чего заседание продолжилось", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
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