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РИА Новости

Путин призвал готовить специалистов для Севера целевым образом

17:37 29.11.2019 (обновлено: 17:39 29.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям
Президент РФ Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям
НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если не готовить целевым образом специалистов для работы на Крайнем Севере, их там и не будет.
В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям отмечалось, что сегодня в стране утрачено целевое обучение и целевое дополнительное финансирование для детей, которые являются представителями коренных малочисленных народов Крайнего Севера. При этом, как сказали президенту, ранее в Российском государственном педагогическом университет им. А. И. Герцена могли целевым образом учиться 200 человек. Путина попросили вернуть эту практику, которая была утрачена.
"Неслучайно ведь в советское время в Ленинграде … был центр изучения Севера. И это было обоснованно, надо посмотреть", - сказал Путин.
При этом он обратился к министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову, знает ли он, сколько в вузах обучается студентов с Крайнего Севера, которые являются представителями малочисленных народов. "У вас есть такая статистика? Нет у вас такой статистики, а она будет печальной наверняка ... Если целевым образом не будем готовить для этой зоны, то и не будет там специалистов", - сказал президент.
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"Надо привезти, поселить, чуть-чуть побольше денег платить. Бросили просто, и тема умирает, а нужно вернуться. Источники надо поискать", - также сказал Путин, добавив, что для бюджета РФ это будут небольшие деньги.
Также президент заявил о необходимости добиваться, чтобы получающие образование возвращались на свои территории проживания. Котюков в ответ сказал, что вопрос будет обсуждаться. Президент тут же отреагировал: "Нужно продумать и вопрос решить. Не обсудить. Решить. Обсудить - это мы с вами большие специалисты, будем обсуждать до утра, и еще и силы останутся. Нет, надо решить", - заключил российский лидер.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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