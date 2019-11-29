Путин призвал готовить специалистов для Севера целевым образом

В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям отмечалось, что сегодня в стране утрачено целевое обучение и целевое дополнительное финансирование для детей, которые являются представителями коренных малочисленных народов Крайнего Севера. При этом, как сказали президенту, ранее в Российском государственном педагогическом университет им. А. И. Герцена могли целевым образом учиться 200 человек. Путина попросили вернуть эту практику, которая была утрачена.

"Неслучайно ведь в советское время в Ленинграде … был центр изучения Севера. И это было обоснованно, надо посмотреть", - сказал Путин.

"Надо привезти, поселить, чуть-чуть побольше денег платить. Бросили просто, и тема умирает, а нужно вернуться. Источники надо поискать", - также сказал Путин, добавив, что для бюджета РФ это будут небольшие деньги.

Также президент заявил о необходимости добиваться, чтобы получающие образование возвращались на свои территории проживания. Котюков в ответ сказал, что вопрос будет обсуждаться. Президент тут же отреагировал: "Нужно продумать и вопрос решить. Не обсудить. Решить. Обсудить - это мы с вами большие специалисты, будем обсуждать до утра, и еще и силы останутся. Нет, надо решить", - заключил российский лидер.