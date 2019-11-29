Полиция перекрыла Лондонский мост после сообщений о стрельбе

ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости. Полиция британской столицы перекрыла Лондонский мост из-за инцидента, подробности которого не раскрываются, говорится в Twitter Скотленд-Ярда.
О том, что произошло на мосту, не сообщается. Свидетели говорили о стрельбе. В настоящее время у моста находятся несколько патрулей полиции.
"Мы на ранних стадиях реагирования на инцидент на Лондонском мосту. Пожалуйста, следуйте рекомендациям полиции, если находитесь в этом районе", - говорится в Twitter.
В полиции пока не комментируют произошедшее.