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РИА Новости

Путин надеется, что в России "родитель номер 1" не заменит маму

17:20 29.11.2019 (обновлено: 19:54 29.11.2019)
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НАЛЬЧИК, 29 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".

"Вы сказали, что слово "мама" невозможно заменить. Оказывается, возможно: в некоторых странах заменили. "Родитель номер 1", "родитель номер 2". Надеюсь, у нас этого никогда не будет", — сказал он на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Определения "родитель номер 1" и "родитель номер 2" вместо "отец" и "мать" используются в документообороте в некоторых странах — например, в США, где такая реформа прошла в 2011 году, или во Франции. Их пытались ввести и в Италии, но в апреле этого года глава МВД Маттео Сальвини распорядился вернуть традиционные графы "мать" и "отец".
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
что значит НАДЕЮСЬ? Сомневается что ли?
29 ноября, 17:25
Руслан Мурадов
911207040
Не надеяться нужно, а работать. Потому. то если так дальше пойдёт, вместо Путина будет какойнить Навальный. Людям нужна работа и зарплата, а уж как папу с мамой называть будут - какая разница, если денег нет.
29 ноября, 18:06
Станислав Попов
27211597
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