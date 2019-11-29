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РИА Новости

Лукашенко анонсировал перестановки в правительстве после Нового года

17:19 29.11.2019 (обновлено: 17:20 29.11.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует провести основной этап кадровых перестановок в правительстве после Нового года, когда кабмин отчитается о результатах своей работы.
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, такое заявление было сделано в пятницу на встрече с главой Минэкономики Дмитрием Крутым и первым вице-премьером Александром Турчиным. Лукашенко сообщил, что решил назначить Крутого на должность первого заместителя премьера, а Турчина - губернатором Минской области.
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"С вами разговор будет лежать в плоскости корректировки состава правительства. Я этого не скрывал: основой этап, конечно, будет после Нового года, когда правительство отчитается о результатах деятельности", - сказал Лукашенко.
По словам президента, "как в былые времена, прежде чем идти на президентские выборы", он всегда формировал правительство и всю вертикаль власти, чтобы "люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий президент будет работать".
Президентские выборы должны пройти в Белоруссии в 2020 году. Как сообщала РИА Новости глава Центризбиркома республики Лидия Ермошина, 30 августа является единственной возможной датой для их проведения. При этом Лукашенко заявлял, что не держится "посиневшими пальцами" за президентское кресло, но намерен предлагать белорусам свою кандидатуру на высший государственный пост, пока она не будет отвергнута.
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