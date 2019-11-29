Лукашенко анонсировал перестановки в правительстве после Нового года

МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует провести основной этап кадровых перестановок в правительстве после Нового года, когда кабмин отчитается о результатах своей работы.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, такое заявление было сделано в пятницу на встрече с главой Минэкономики Дмитрием Крутым и первым вице-премьером Александром Турчиным. Лукашенко сообщил, что решил назначить Крутого на должность первого заместителя премьера, а Турчина - губернатором Минской области.

"С вами разговор будет лежать в плоскости корректировки состава правительства. Я этого не скрывал: основой этап, конечно, будет после Нового года, когда правительство отчитается о результатах деятельности", - сказал Лукашенко.

По словам президента, "как в былые времена, прежде чем идти на президентские выборы", он всегда формировал правительство и всю вертикаль власти, чтобы "люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий президент будет работать".