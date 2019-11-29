Объявлен шорт-лист премии современной драматургии "Кульминация"

Участники открытого перформанса мастерской Дмитрия Брусникина "Лес", проходящего в рамках открытия XX Международного фестиваля современного танца Open Look в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Москве на заседании экспертного совета премии современной драматургии "Кульминация" объявили шорт-лист лучших пьес 2019 года, сообщает пресс-служба проекта.

По итогам голосования было выбрано 10 произведений, которые будут представлены актерами "Мастерской Дмитрия Брусникина" в спектакле по мотивам пьес-победителей в постановке художественного руководителя театра "Практика" Марины Брусникиной.

В шорт-лист премии вошли пьесы "Путаница" Алексея Макейчика, "Алдар" Олжаса Жанайдарова, "Как Петюнина против всех была" Александры Фоминой, "Мой папа Питер Пэн" Керен Климовски, "Остаться нельзя уехать" Игоря Носовского, "Тихий свет" Романа Козырчикова, "Охота на крыс" Алексея Житковского и "Жалкие" Елены Ерпылевой, "Исчезнувший велосипедист" Константина Костенко, и пьеса "Взломанный" Алексея Синяева.

Имена трёх победителей конкурса объявят на торжественной церемонии 21 декабря в театральном центре "На Страстном".

"Четвертая "Кульминация" прошла в Год театра и оказала значительное и заметное влияние на театральную жизнь страны. Спектакли были представлены "Кульминации" в рамках театрального форума, все пьесы из прошлых шорт-листов поставлены на сценах российских театров, и даже в самой престижной премии – "Золотая маска" появилась номинация "работа драматурга", — отметил в беседе с РИА Новости заместитель председателя Союза театральных деятелей РФ Дмитрий Мозговой.

Конкурс "Кульминация" проводится с 2016 года, чтобы выявить и донести до профессионалов и любителей театра наиболее яркие пьесы России, организовать диалог современного театра и широкой общественности, открыть публике имена талантливых авторов.

Проект организован Фондом развития современного искусства (ФРСИ), Союзом театральных деятелей (СТД) РФ и Мастерской Дмитрия Брусникина. В состав экспертов, помимо руководителей конкурсов современной драматургии, входят директор парка "Зарядье" Иван Демидов, заместитель председателя СТД РФ Дмитрий Мозговой, секретарь СТД РФ Ксения Драгунская, художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина, директор фестиваля "Территория" Екатерина Якимова, драматург и режиссер Николай Коляда, продюсер Наталья Мокрицкая, писатель Сергей Минаев и др.