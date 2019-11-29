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РИА Новости

Лавров обсудил со спецкоординатором ООН ближневосточное урегулирование

17:14 29.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со спецкоординатором ООН по ближневосточному урегулированию Николаем Младеновым преодоление нынешнего тупика в переговорах, сообщает МИД РФ.
Встреча прошла на фоне обострения ситуации в регионе, после того как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил продвижение законопроекта о распространении израильского суверенитета на еврейские поселения Иорданской долины. Это случилось после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил, что эти поселения не являются незаконными.
"Центральное внимание было уделено путям выхода из сложившейся в ближневосточном урегулировании тупиковой ситуации, а также коллективным усилиям по недопущению слома международно-правовой основы урегулирования арабо-израильского конфликта. Озвучена общая позиция в поддержку одобренной подавляющим большинством государств-членов ООН двугосударственной концепции решения палестинского вопроса, которая закреплена в резолюциях СБ и ГА ООН и подразумевает создание независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, существующего в мире и безопасности со своими соседями. Подтверждена необходимость перезапуска прямого переговорного процесса между израильтянами и палестинцами", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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