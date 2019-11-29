В Омске школьнице стало плохо после конфликта из-за разбитого телефона

НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Одиннадцатилетней девочке в одной из школ Одиннадцатилетней девочке в одной из школ Омска стало плохо после того, как с нее потребовали заплатить за разбитый телефон другой школьницы, однако конфликт удалось уладить.

Местные СМИ в пятницу со ссылкой на маму ребенка сообщили, что девочку с подругой вызвали в кабинет директора из-за случайно разбитого на перемене дорогого телефона другой девочки. По словам матери, родители школьницы требовали от девочек 40 тысяч рублей за сломанный телефон, а когда одной из них на фоне стресса стало дурно, директор в резкой форме сказала "закрыть рот".

"По данным, предоставленным школой №27, сегодня была проведена административная планерка и экстренное совещание с педагогами по поводу случившегося. Проводятся беседы с учащимися по профилактике правонарушений с приглашением инспектора по делам несовершеннолетних", - сообщили журналистам в администрации Омска.