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РИА Новости

В Омске школьнице стало плохо после конфликта из-за разбитого телефона

17:11 29.11.2019
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© Depositphotos / KobyakovРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном
© Depositphotos / Kobyakov
Ребенок со смартфоном . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Одиннадцатилетней девочке в одной из школ Омска стало плохо после того, как с нее потребовали заплатить за разбитый телефон другой школьницы, однако конфликт удалось уладить.
Местные СМИ в пятницу со ссылкой на маму ребенка сообщили, что девочку с подругой вызвали в кабинет директора из-за случайно разбитого на перемене дорогого телефона другой девочки. По словам матери, родители школьницы требовали от девочек 40 тысяч рублей за сломанный телефон, а когда одной из них на фоне стресса стало дурно, директор в резкой форме сказала "закрыть рот".
"По данным, предоставленным школой №27, сегодня была проведена административная планерка и экстренное совещание с педагогами по поводу случившегося. Проводятся беседы с учащимися по профилактике правонарушений с приглашением инспектора по делам несовершеннолетних", - сообщили журналистам в администрации Омска.
Власти отметили что директор школы уже извинилась перед школьницей. "Конфликт с ее родителями исчерпан. В поломке телефона призналась другая школьница, мать которой согласилась отремонтировать телефон или возместить ущерб", - добавили в мэрии.
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ОмскПроисшествия
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