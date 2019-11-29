В Германии предложили российским специалистам места на фабрике Tesla

ПОТСДАМ (Германия), 29 ноя - РИА Новости, Инсаф Басиров. специалисты могли бы стать одним из источников квалифицированной рабочей силы для будущего завода Российские специалисты могли бы стать одним из источников квалифицированной рабочей силы для будущего завода Tesla в немецком Бранденбурге , заявил в интервью РИА Новости министр экономики и энергетики немецкого региона Йорг Штайнбах.

В середине ноября основатель американской компании Tesla Илон Маск сообщил, что первый европейский завод Tesla, а также центр проектирования будет построен под Берлином в местечке Грюнхайде. В Германии компания планирует выпускать батареи, двигатели и электромобили, начав с модели Model Y. В октябре компания сообщала, что ожидает начала производства на своем первом европейском заводе в 2021 году.

Стимул оставаться

Говоря о том, что значит строительство завода Tesla в Бранденбурге, Штайнбах отметил, что в первую очередь это поможет решить проблему старения населения из-за оттока молодежи.

"Воссоединение Германии в 1990 году привело, чем бы это ни было обусловлено, к деиндустриализации до 75% бывших предприятий в ГДР (Бранденбург был частью республики - ред.). А это привело к тому, что молодежь начала покидать регион, поскольку не видела перспектив", - пояснил Штайнбайх.

С появлением же завода Tesla и в контексте продвигаемой в Германии политики защиты окружающей среды, молодежь может почувствовать, что, работая на нем, она может стать частью этой истории. "Это приведет к тому, что люди будут оставаться в Бранденбурге, это приведет к тому, что молодежь из других регионов будет переселяться в Бранденбург, что в целом приведет к смене настроений в регионе", - добавил министр.

По его словам, на первом этапе реализации проекта будет создано три тысячи рабочих мест, второй и третий этапы принесут в целом 8-10 тысяч рабочих мест, что больше, чем на заводах таких компаний в Бранденбурге, как Rolls-Royce, BSF. Рабочих мест, по словам министра, будет столько, что потребуется привлекать специалистов из других регионов и даже стран. Не исключил он, что на предприятии Tesla будут работать и россияне.

"Потенциал квалифицированной рабочей силы в Бранденбург не сможет в достаточной мере покрыть спрос со стороны Tesla. Берлина и Дрездена тоже не хватит. Думаю, потребуются специалисты с регионов к востоку от реки Одер (граница ФРГ и Польши) - это могут быть поляки, могут быть украинцы, могут быть белорусы и, наконец, могут быть русские", - отметил Штайнбах.

Новый облик

По мнению министра, завод Tesla в целом может изменить облик региона Бранденбург.

"Я ожидаю от этого маркетингового эффекта: очевидно, что с этим региональным правительством можно выстраивать промышленную политику, мы как раз ищем возможности выйти на европейский рынок, давайте посмотрим, осталось ли в Бранденбурге свободное место", - пояснил Штайнбах.

Завод, как ожидается, будет запущен в 2021 году. Сейчас Tesla Motors и власти Бранденбурга стоят перед вопросом аренды земли. По словам министра, договор может быть подписан уже в середине декабря.