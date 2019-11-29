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РИА Новости

Журналист радио Sputnik победила на конкурсе "В фокусе – детство"

17:15 29.11.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковРедактор радио Sputnik Мария Сметанина
Редактор радио Sputnik Мария Сметанина
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Редактор радио Sputnik Мария Сметанина стала лауреатом юбилейного, X Всероссийского конкурса журналистских работ "В фокусе – детство". Созданный ею цикл передач "Недетские шалости" победил среди радио-сюжетов в номинации "Работа над ошибками".
Как и почему несовершеннолетние попадают за решетку? Что их толкает на совершение преступления? Как живут малолетние преступники в колонии? Есть ли у них шанс найти работу и не столкнуться с неприятием общества после выхода на свободу? Ответы на эти вопросы дает в своем спецпроекте Мария Сметанина. Послушать подкасты из цикла "Недетские шалости" можно на сайте.
Организатор конкурса журналистских работ "В фокусе - детство" – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Соорганизатором творческого состязания выступает Союз журналистов России, партнерами – Региональная общественная организация "Детское творческое объединение "ЮНПРЕСС" и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. В этом году победителями юбилейного конкурса стали 28 журналистов из 24 российских регионов.
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