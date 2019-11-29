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РИА Новости

Грузовой корабль "Прогресс МС-12" сошел с околоземной орбиты

17:08 29.11.2019 (обновлено: 17:10 29.11.2019)
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© Фото : РоскосомосПодготовка к запуску грузового корабля "Прогресс МС-13"
Подготовка к запуску грузового корабля Прогресс МС-13
© Фото : Роскосомос
Подготовка к запуску грузового корабля "Прогресс МС-13". Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-12", покинувший Международную космическую станцию (МКС) в пятницу, сошел с околоземной орбиты, менее чем через час его обломки упадут в Тихом океане, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦНИИмаша.
"Прогресс МС-12" был запущен с космодрома Байконур 31 июля и добрался до МКС по сверхбыстрой трехчасовой схеме. Он доставил на станцию грузы. Перед расстыковкой экипаж наполнил корабль мусором с МКС.
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"Двигатель корабля "Прогресс МС-12" включился и выдал тормозной импульс", - сказал собеседник агентства.
Ожидается, что "Прогресс МС-12" войдет в плотные слои земной атмосферы и разрушится. Падение несгоревших элементов конструкции корабля прогнозируется в 17.19 мск в несудоходном районе южной части Тихого океана.
ЦНИИмаш - головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС.
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Прогресс-МСМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосЦНИИМАШ
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