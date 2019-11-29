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РИА Новости

Эксперт заявил о росте количества финансовых пирамид в России

17:00 29.11.2019 (обновлено: 17:01 29.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Количество финансовых пирамид в России резко выросло в текущем году, причем они принимают самые разнообразные формы и ориентируются на разные целевые аудитории, рассказал на пресс-конференции в Москве помощник управляющего федерального общественного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Сергей Гирнис.
Ссылаясь на данные Банка России, он сообщил, что если в 2013 году регулятор выявил 130 финансовых пирамид и незаконных финансовых структур, в 2018 году их было уже 168, а за девять месяцев текущего года их количество выросло до 240.
"Пирамид становится очень много, они становится очень разнообразными, на что хочется обратить особое внимание, что самые разнообразные целевые аудитории подвергаются пирамидному воздействию", - сказал Гирнис.
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"В период с конца 2018 года и к началу 2019 года в федеральном общественном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров более 80% обращений граждан было зарегистрировано на предмет потери своих сбережений в незаконных финансовых структурах", - добавил он.
В самом ЦБ ранее признавали, что искоренить финансовые пирамиды вряд ли возможно, пока есть люди, которые сознательно в них идут. Советник руководителя службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Александр Коланьков отмечал, что обманутые вкладчики нередко осознанно участвуют в пирамиде и даже жалуются в службу, если ЦБ выявлял и закрывал ее слишком быстро.
Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров создан на основании указа Президента РФ. Основными задачами деятельности фонда являются: осуществление компенсационных выплат лицам, которым был причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках РФ, представление интересов вкладчиков и акционеров, осуществление информационно-просветительской деятельности по повышению уровня финансовой грамотности и финансовой безопасности.
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