Суд на Украине смягчил меру пресечения журналисту Муравицкому

КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Королевский районный суд Королевский районный суд Житомира смягчил меру пресечения журналисту Василию Муравицкому , которого на Украине обвиняют в государственной измене за его публикации в СМИ, обязав его находиться дома в ночное время, заявила РИА Новости в пятницу его адвокат Светлана Новицкая.

Суд в июне 2018 года изменил меру пресечения Муравицкому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

"Сегодня суд изменил ему меру пресечения на ночной домашний арест с 22.00 (23.00 мск) до 6.00 (7.00 мск)", - сказала Новицкая.

Она также сказала, что прокурор настаивал на избрании журналисту меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога, но суд отказал обвинению.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене , посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.