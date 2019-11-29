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РИА Новости

Суд на Украине смягчил меру пресечения журналисту Муравицкому

16:56 29.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинский журналист Василий Муравицкий, обвиняемый в государственной измене
Украинский журналист Василий Муравицкий, обвиняемый в государственной измене
© РИА Новости / Стрингер
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Украинский журналист Василий Муравицкий, обвиняемый в государственной измене. Архивное фото
КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Королевский районный суд Житомира смягчил меру пресечения журналисту Василию Муравицкому, которого на Украине обвиняют в государственной измене за его публикации в СМИ, обязав его находиться дома в ночное время, заявила РИА Новости в пятницу его адвокат Светлана Новицкая.
Суд в июне 2018 года изменил меру пресечения Муравицкому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
"Сегодня суд изменил ему меру пресечения на ночной домашний арест с 22.00 (23.00 мск) до 6.00 (7.00 мск)", - сказала Новицкая.
Она также сказала, что прокурор настаивал на избрании журналисту меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога, но суд отказал обвинению.
Украинский журналист Сергей Томиленко
Вчера, 15:35
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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
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Дело украинского журналиста Василия МуравицкогоВасилий МуравицкийСлужба безопасности УкраиныКиевУкраинаВ мире
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