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РИА Новости

Суд приговорил экс-главу Миасса к 3,5 года колонии

16:48 29.11.2019
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© Фото : СК РФЭкс-мэр Миасса Геннадий Васьков
Экс-мэр Миасса Геннадий Васьков
© Фото : СК РФ
Экс-мэр Миасса Геннадий Васьков. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Суд в пятницу назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере одного миллиона рублей бывшему главе города Миасс Челябинской области Геннадию Васькову, обвиняемому в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным СК, Васьков в 2017 году предложил группе граждан (уголовные дела в отношении 5 граждан также направлены в суд) передать ему 1 миллион рублей за создание условий, гарантирующих заключение муниципального контракта на покупку здания для детского сада за счет бюджетных средств по завышенной цене. Но данное здание не было пригодно для использования по назначению, и, несмотря на это он подписал разрешение на реконструкцию объекта, а также разрешение на ввод здания для детского сада в эксплуатацию. В результате общий ущерб, причиненный муниципалитету, составил более 24 миллионов рублей. Денежные средства, предназначенные в качестве взятки, должны были быть переданы ему после перечисления средств по контракту, но участники хищения были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
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В октябре уголовное дело в отношении бывшего главы Миасса было направлено в суд. Васьков, по данным прокуратуры, заключил досудебное соглашение.
"Сегодня Миасский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Миасского городского округа. Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 1 миллион рублей, с лишением права занимать руководящие должности на срок 6 лет", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий), части 3 статьи 30, пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (покушение на получение взятки в крупном размере), уточняется в сообщении.
Как сообщало СК, ранее по данному делу были осуждены трое из 5 обвиняемых - экс-начальник отдела дошкольного образования Миасского горокруга Татьяна Биева приговорена судом к 2 годам колонии, депутат местного собрания депутатов Николай Рындин и директор коммерческой организации Олег Клевлянник получили условные сроки.
Взятка. Архивное фото.
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