Суд приговорил экс-главу Миасса к 3,5 года колонии

По данным СК, Васьков в 2017 году предложил группе граждан (уголовные дела в отношении 5 граждан также направлены в суд) передать ему 1 миллион рублей за создание условий, гарантирующих заключение муниципального контракта на покупку здания для детского сада за счет бюджетных средств по завышенной цене. Но данное здание не было пригодно для использования по назначению, и, несмотря на это он подписал разрешение на реконструкцию объекта, а также разрешение на ввод здания для детского сада в эксплуатацию. В результате общий ущерб, причиненный муниципалитету, составил более 24 миллионов рублей. Денежные средства, предназначенные в качестве взятки, должны были быть переданы ему после перечисления средств по контракту, но участники хищения были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.