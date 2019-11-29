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РИА Новости

Васильева отметила недостаток преподавателей родных языков в регионах

16:42 29.11.2019
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Ольга Васильева. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Учителей, которые преподают родные языки регионов, в России недостаточно, заявила министр просвещения Ольга Васильева на заседании Совета по межнациональным отношениям.
"По результатам мониторинга, который обеспечивает наше министерство, мы пришли к следующему выводу: на сегодняшний день учителей, которые преподают родной язык, явно в стране недостаточно. Хотя я знаю и хочу подчеркнуть, что это наше общее дело, педагогов начального общего образования в области преподавания родных языков, готовят наши регионы. И, конечно, во многом зависит подход именно регионов, региональной политики в подготовке таких педагогов", - сказала Васильева.
По словам министра, на сегодняшний день есть две предметных области - родной язык и родная литература. "В настоящее время только 24 образовательных организации среднего профессионального образования, наши педагогические колледжи, и только в 15 субъектах Российской Федерации осуществляют подготовку педагогов на 29 языках - это явно недостаточно", - подчеркнула она.
Учительница сортирует учебники в классе. Архивное фото
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Ольга ВасильеваРоссияОбразование - Общество
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