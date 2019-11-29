Васильева отметила недостаток преподавателей родных языков в регионах

"По результатам мониторинга, который обеспечивает наше министерство, мы пришли к следующему выводу: на сегодняшний день учителей, которые преподают родной язык, явно в стране недостаточно. Хотя я знаю и хочу подчеркнуть, что это наше общее дело, педагогов начального общего образования в области преподавания родных языков, готовят наши регионы. И, конечно, во многом зависит подход именно регионов, региональной политики в подготовке таких педагогов", - сказала Васильева.