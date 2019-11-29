Новое тяжелое медоборудование привезли в больницы Московской области

"Только за последние несколько месяцев новое тяжелое оборудование мы поставили в 32 больницы и поликлиники Подмосковья. Проведен капитальный ремонт помещений под установку новой медтехники. Сейчас идет монтаж и наладка оборудования. После всех необходимых процедур аппараты будут введены в работу. Это позволит повысить доступность исследований и снизить сроки ожидания диагностики", – отметила Екатерина Огнева, исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области.