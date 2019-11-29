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РИА Новости

Новое тяжелое медоборудование привезли в больницы Московской области

16:37 29.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРабота кабинета рентгена
Работа кабинета рентгена
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Новые рентген-аппараты, флюорографы и маммографы поступили в больницы Московской области. Всего завезли 45 единиц техники, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.
Общая стоимость оборудования составляет порядка 600 миллионов рублей. С помощью новых аппаратов будут проводить диагностику заболеваний.
"Только за последние несколько месяцев новое тяжелое оборудование мы поставили в 32 больницы и поликлиники Подмосковья. Проведен капитальный ремонт помещений под установку новой медтехники. Сейчас идет монтаж и наладка оборудования. После всех необходимых процедур аппараты будут введены в работу. Это позволит повысить доступность исследований и снизить сроки ожидания диагностики", – отметила Екатерина Огнева, исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области.
Чтобы правильно работать с новыми аппаратами, сотрудников больниц направляют на обучение. Всего в этом году в учреждения Подмосковья поступят 146 единиц тяжелого оборудования.
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Новости ПодмосковьяМинистерство здравоохранения Московской областиМосковская область
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