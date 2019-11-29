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РИА Новости

Роскомнадзор опубликовал список страниц, публикующих фейк-ньюс

16:37 29.11.2019
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© Depositphotos / pressmasterМужчина сидит за компьютером
Мужчина сидит за компьютером
© Depositphotos / pressmaster
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор опубликовал открытый список интернет-страниц, на которых регулярно распространяется недостоверная информация, сообщила пресс-служба ведомства, среди них - страницы ВКонтакте, РБК, Газеты.ru и Mash.
"Роскомнадзор публикует открытый список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация", - говорится в пресс-релизе.
В таблице, опубликованной на сайте Роскомнадзора, указаны такие источники информации, как "Подслушано Дзержинск" (на базе сети Вконтакте), Лентач (ВКонтакте), Газета.Ru (ВКонтакте), Яркое ТВ, (YouTube), РБК (ВКонтакте), Пенза live (ВКонтакте), Mash | Мэш (Вконтакте), интернет-ресурс sobytiya.info и так далее.
В перечень, по данным пресс-службы, включены информационные источники, два или более раз упомянутые в исполнительных документах Генеральной прокуратуры РФ и направленные в Роскомнадзор для исполнения закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
"Обновление перечня производится еженедельно", - отметили в пресс-службе.
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