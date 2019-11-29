В Подмосковье открыли более 300 ВЗУ за пять лет

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. В Московской области за пять лет создали и модернизировали более 300 объектов водоснабжения. Об этом сообщил телеканал . В Московской области за пять лет создали и модернизировали более 300 объектов водоснабжения. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С начала 2019 года в Подмосковье открыли 17 водозаборных узлов (ВЗУ). Таким образом, качество водоснабжения повысилось у более 20 тысяч жителей. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 20 объектов водоснабжения, что позволит улучшить качество воды у 70 тысяч подмосковных жителей. ВЗУ откроют в Егорьевске, Озерах, Сергиево-Посадском округе, Солнечногорске, Чехове, Можайском округе и во Власихе.

Губернаторская программа "Чистая вода" реализуется в регионе с 2014 года. За пять лет в Подмосковье построено и модернизировано более 300 водозаборных узлов, что позволило улучшить качество водоснабжения более 1,5 миллиона жителей", – сказал исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По его словам, уровень обеспеченности жителей питьевой водой уже доведен до 94%, а в начале 2014 года он равнялся лишь 83%. При этом качество питьевой воды контролируется центром управления регионом Московской области.