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РИА Новости

Знак "Сделано на Кубани" будут продвигать за пределы региона

16:34 29.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГлава департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный
Глава департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
КРАСНОДАР, 29 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют в 2020 году продвигать знак качества "Сделано на Кубани" за пределы региона, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.
"Сегодня бренд презентуется на всех ведущих телеканалах, радиокомпаниях, Интернет-издательствах региона. Мы взаимодействуем с основными транспортными узлами – аэропортами, железнодорожными вокзалами. Практически во всех объектах розничной торговли продукция "Сделано на Кубани" визуально обозначается на полках", - сказал Куринный.
По словам главы департамента, работа в данном направлении будет продолжена. "В 2020 году мы собираемся продвигать знак качества за пределы региона. В частности, начнём знакомить население Москвы с кубанской продукцией под брендом "Сделано на Кубани", - уточнил собеседник агентства.
Он также отметил, что в 2020 году планируется представить продукцию победителей конкурса на 18 выставках международного, федерального и краевого уровней. "Предполагается участие в международной выставке "Продэкспо" в Москве, Петербургском международном экономическом форуме, глобальном продовольственном мероприятии SIAL в Париже и других мероприятиях", - уточнил Куринный.
Глава департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный
Вчера, 16:23Краснодарский край
Куринный: знак "Сделано на Кубани" повышает узнаваемость продукции
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