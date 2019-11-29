Знак "Сделано на Кубани" будут продвигать за пределы региона

КРАСНОДАР, 29 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют в 2020 году продвигать знак качества "Сделано на Кубани" за пределы региона, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

"Сегодня бренд презентуется на всех ведущих телеканалах, радиокомпаниях, Интернет-издательствах региона. Мы взаимодействуем с основными транспортными узлами – аэропортами, железнодорожными вокзалами. Практически во всех объектах розничной торговли продукция "Сделано на Кубани" визуально обозначается на полках", - сказал Куринный.

По словам главы департамента, работа в данном направлении будет продолжена. "В 2020 году мы собираемся продвигать знак качества за пределы региона. В частности, начнём знакомить население Москвы с кубанской продукцией под брендом "Сделано на Кубани", - уточнил собеседник агентства.