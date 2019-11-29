Путин призвал доработать документы стратегического планирования

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Необходимо наработать и обновить документы стратегического планирования, касающиеся таких сфер, как патриотическое воспитание, молодежная политика, программы социально-экономического развития наших территорий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно учесть те изменения, которые мы внесли в стратегию государственной национальной политики. Наработать, обновить и другие документы стратегического планирования, в том числе такие как патриотическое воспитание и молодежная политика, также программы социально-экономического развития наших территорий", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.