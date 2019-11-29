КРАСНОДАР, 29 ноя - РИА Новости. Знак качества "Сделано на Кубани" заслужили более 500 товаров региона за два года, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

"За два года мы провели уже четыре конкурса в области качества "Сделано на Кубани". В настоящее время знак заслужили 541 товар 169 производителей региона. Это качественная и безопасная продукция, с уникальными свойствами и высоким процентом местного сырья, которое используется в производстве", - сказал Куринный.

Собеседник агентства уточнил, что первоначально перед конкурсом стояли цели повышения узнаваемости кубанской продукции, стимулирования локального производства, информирования населения о высоком качестве товаров, награжденных знаком "Сделано на Кубани".

"Сегодня знак качества не просто на слуху, бренд вызывает доверие у жителей и гостей Краснодарского края – это прямое подтверждение тому, что мы добились поставленных задач", - заключил глава департамента.