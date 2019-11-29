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РИА Новости

Знак качества "Сделано на Кубани" заслужили более 500 товаров региона

16:32 29.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГлава департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный
Глава департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
КРАСНОДАР, 29 ноя - РИА Новости. Знак качества "Сделано на Кубани" заслужили более 500 товаров региона за два года, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.
"За два года мы провели уже четыре конкурса в области качества "Сделано на Кубани". В настоящее время знак заслужили 541 товар 169 производителей региона. Это качественная и безопасная продукция, с уникальными свойствами и высоким процентом местного сырья, которое используется в производстве", - сказал Куринный.
Собеседник агентства уточнил, что первоначально перед конкурсом стояли цели повышения узнаваемости кубанской продукции, стимулирования локального производства, информирования населения о высоком качестве товаров, награжденных знаком "Сделано на Кубани".
"Сегодня знак качества не просто на слуху, бренд вызывает доверие у жителей и гостей Краснодарского края – это прямое подтверждение тому, что мы добились поставленных задач", - заключил глава департамента.
Он также напомнил, что знак качества и соответствующий краевой конкурс были разработаны и учреждены по инициативе главы региона Вениамина Кондратьева для защиты продукции местного сельхозпроизводителя от подделок.
Глава департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный
Вчера, 16:23Краснодарский край
Куринный: знак "Сделано на Кубани" повышает узнаваемость продукции
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Краснодарский крайВениамин Кондратьев
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