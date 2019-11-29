Подмосковных ветеранов ждут денежные выплаты

На территории региона пройдут мероприятия, посвященные 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Например, в Подмосковье состоятся встречи для ветеранов – участников битвы под Москвой, возложение цветов и венков к мемориалам, памятникам и обелискам павших воинов Великой Отечественной войны, выступления участников битвы под Москвой перед школьниками, студентами и молодежью, проведение работы по благоустройству воинских захоронений и мемориальных досок.