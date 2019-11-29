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РИА Новости

Подмосковных ветеранов ждут денежные выплаты

16:32 29.11.2019
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© РИА Новости / Александр ГальперинБоевые награды на груди ветерана Великой Отечественной войны
Боевые награды на груди ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. В честь 78-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, подмосковным ветеранам, имеющим медаль "За оборону Москвы", выплатят по 20 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
Соответствующее решение принял глава Московской области Андрей Воробьев.
По словам министра социального развития Подмосковья Ирины Фаевской, в области проживают 229 ветеранов Великой Отечественной войны, которые награждены медалью „За оборону Москвы“.
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"В 2019 году размер единовременной выплаты увеличили в два раза", – добавила Ирина Фаевская.
Ветеранам не нужно писать заявления, выплата будет предоставлена в беззаявительном порядке.
На территории региона пройдут мероприятия, посвященные 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Например, в Подмосковье состоятся встречи для ветеранов – участников битвы под Москвой, возложение цветов и венков к мемориалам, памятникам и обелискам павших воинов Великой Отечественной войны, выступления участников битвы под Москвой перед школьниками, студентами и молодежью, проведение работы по благоустройству воинских захоронений и мемориальных досок.
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Новости ПодмосковьяИрина ФаевскаяМосковская область
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