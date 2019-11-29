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РИА Новости

В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве помощника прокурора в РФ

16:31 29.11.2019 (обновлено: 16:40 29.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Киргизии задержали подозреваемого в убийстве помощника прокурора в Москве
БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали подозреваемого в убийстве помощника прокурора Бутырской районной прокуратуры, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.
Ранее официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила РИА Новости, что 11 мая в Москве был найден мертвым 23-летний помощник Бутырского межрайонного прокурора. По данному факту было возбуждено уголовное дело, отметила она.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по розыску и поимке особо опасных преступников, находящихся в межгосударственном розыске, 29 ноября 2019 года оперативными сотрудниками ГКНБ в Бишкеке задержан гражданин Российской Федерации, находящийся в межгосударственном розыске за убийство помощника прокурора Бутырской районной прокуратуры города Москвы, имевшего место в мае 2019 года в Москве", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, он передан сотрудникам Службы криминальной милиции МВД Киргизии для решения вопроса об его экстрадиции в Россию согласно межгосударственным соглашениям.
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МВД КиргизииБишкекРоссияКиргизияВ мире
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