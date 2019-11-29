В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве помощника прокурора в РФ

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по розыску и поимке особо опасных преступников, находящихся в межгосударственном розыске, 29 ноября 2019 года оперативными сотрудниками ГКНБ в Бишкеке задержан гражданин Российской Федерации, находящийся в межгосударственном розыске за убийство помощника прокурора Бутырской районной прокуратуры города Москвы, имевшего место в мае 2019 года в Москве", - заявили в пресс-службе.