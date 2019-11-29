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РИА Новости

"Газпром": прокачка по "Северному потоку — 2" будет зависеть от спроса

16:25 29.11.2019 (обновлено: 16:26 29.11.2019)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Объем прокачки по "Северному потоку — 2" будет зависеть от спроса на российский газ в Европе, а не от договоренностей с Украиной, заявил начальник управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
"По поводу объемов прокачки газа по газопроводу "Северный поток — 2", то он будет зависеть от множества обстоятельств, не только от даты ввода. Ключевым будет спрос на российский природный газ на европейском газовом рынке, вне зависимости от достижения или недостижения договоренности о транзите российского газа по территории Украины", - сказал он.
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Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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Северный поток — 2ГазпромРоссияУкраинаЭкономика
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