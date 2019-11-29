"Газпром": прокачка по "Северному потоку — 2" будет зависеть от спроса

"По поводу объемов прокачки газа по газопроводу "Северный поток — 2", то он будет зависеть от множества обстоятельств, не только от даты ввода. Ключевым будет спрос на российский природный газ на европейском газовом рынке, вне зависимости от достижения или недостижения договоренности о транзите российского газа по территории Украины", - сказал он.