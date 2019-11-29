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РИА Новости

Полиция задержала предполагаемых участников перестрелки в Казани

16:21 29.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по Татарстану совместно с росгвардейцами в четверг задержали подозреваемых в стрельбе на улицах Казани в конце октября, сообщает региональное МВД.
Ранее МВД сообщало, что вечером 25 октября произошла перестрелка на пересечении улиц Кызыл-Армейская и Поселковая, в результате которой с непроникающими огнестрельными ранениями в больницу обратился 30-летний житель Казани. Изучив видео с камер наблюдения и опросив очевидцев, полицейские установили, что на проезжей части произошел конфликт, в котором участвовали около 20 человек, передвигавшихся на восьми автомобилях. В какой-то момент один из участников конфликта произвел несколько выстрелов, после чего все скрылись.
Было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Сообщалось, что полицейские установили всех участников конфликта, по горячим следам были задержаны 14 человек. Впоследствии полиция уточнила, что оперативные мероприятия по выявлению других участников перестрелки продолжаются.
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"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что подозреваемые в стрельбе снимали квартиру в Казани. В ходе допроса задержанные дали признательные показания, после чего сотрудниками полиции на территории Технополиса были обнаружены и изъяты предмет, схожий с автоматом АКСУ, и пистолет, схожий с ПМ", - говорится в сообщении.
В республиканском МВД не стали называть точное число новых фигурантов дела.
По статье "хулиганство" задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.
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ТатарстанКазаньПроисшествия
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