Васенин стал новым начальником пресс-службы столичного главка МВД

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Врио начальника ГУ МВД России Сергей Плахих в пятницу представил личному составу нового начальника пресс-службы столичного главка Владимира Васенина, сообщается на сайте столичного главка.
Ранее начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов рассказал РИА Новости, что переходит на другую работу. Он был назначен на эту должность в декабре 2017 года.
"Врио начальника ГУ МВД России по Москве Сергей Плахих представил руководящему составу подразделений московской полиции нового начальника Управления информации и общественных связей полковника внутренней службы Владимира Васенина", - говорится в сообщении.
Плахих отметил, что должность руководителя пресс-службы предполагает решение широкого спектра задач по информированию жителей и гостей столицы о результатах работы московской полиции.
Помощник министра внутренних дел РФ Ирина Волк подчеркнула, что Владимир Васенин служит в органах внутренних дел больше 20 лет и… зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом.
По словам самого Васенина, необходимо показывать общественности тот большой объем работы, который выполняет столичная полиция. Особый акцент следует делать на освещении деятельности сотрудников органов внутренних дел по защите прав и законных интересов граждан.
В завершение мероприятия Сергей Плахих вручил Владимиру Васенину служебное удостоверение.
Полковник внутренней службы Владимир Васенин родился 3 июля 1981 года в Перми. Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году. В 2000 году окончил Пермский филиал Нижегородской академии МВД России, а в 2008 году Высшую школу экономики. С 2004 года по 2017 год работал на различных должностях в подразделениях Госавтоинспекции Пермского края, в том числе возглавлял отделение пропаганды безопасности дорожного движения. В 2017 году был назначен на должность начальника отделения общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю. В 2019 году был переведен для дальнейшего прохождения службы в Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России.
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