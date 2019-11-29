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РИА Новости

Васенин стал новым начальником пресс-службы столичного главка МВД

16:21 29.11.2019 (обновлено: 16:23 29.11.2019)
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© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по МосквеПолковник Владимир Васенин во время представления руководящему составу подразделений московской полиции
Полковник Владимир Васенин во время представления руководящему составу подразделений московской полиции
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Полковник Владимир Васенин во время представления руководящему составу подразделений московской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Врио начальника ГУ МВД России Сергей Плахих в пятницу представил личному составу нового начальника пресс-службы столичного главка Владимира Васенина, сообщается на сайте столичного главка.
Ранее начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов рассказал РИА Новости, что переходит на другую работу. Он был назначен на эту должность в декабре 2017 года.
"Врио начальника ГУ МВД России по Москве Сергей Плахих представил руководящему составу подразделений московской полиции нового начальника Управления информации и общественных связей полковника внутренней службы Владимира Васенина", - говорится в сообщении.
Плахих отметил, что должность руководителя пресс-службы предполагает решение широкого спектра задач по информированию жителей и гостей столицы о результатах работы московской полиции.
Помощник министра внутренних дел РФ Ирина Волк подчеркнула, что Владимир Васенин служит в органах внутренних дел больше 20 лет и… зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом.
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По словам самого Васенина, необходимо показывать общественности тот большой объем работы, который выполняет столичная полиция. Особый акцент следует делать на освещении деятельности сотрудников органов внутренних дел по защите прав и законных интересов граждан.
В завершение мероприятия Сергей Плахих вручил Владимиру Васенину служебное удостоверение.
Полковник внутренней службы Владимир Васенин родился 3 июля 1981 года в Перми. Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году. В 2000 году окончил Пермский филиал Нижегородской академии МВД России, а в 2008 году Высшую школу экономики. С 2004 года по 2017 год работал на различных должностях в подразделениях Госавтоинспекции Пермского края, в том числе возглавлял отделение пропаганды безопасности дорожного движения. В 2017 году был назначен на должность начальника отделения общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю. В 2019 году был переведен для дальнейшего прохождения службы в Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России.
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