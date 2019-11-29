Васенин стал новым начальником пресс-службы столичного главка МВД

Полковник внутренней службы Владимир Васенин родился 3 июля 1981 года в Перми. Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году. В 2000 году окончил Пермский филиал Нижегородской академии МВД России, а в 2008 году Высшую школу экономики. С 2004 года по 2017 год работал на различных должностях в подразделениях Госавтоинспекции Пермского края, в том числе возглавлял отделение пропаганды безопасности дорожного движения. В 2017 году был назначен на должность начальника отделения общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю. В 2019 году был переведен для дальнейшего прохождения службы в Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России.