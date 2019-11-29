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РИА Новости

Омский губернатор вручил автомобили лучшим аграриям региона

16:21 29.11.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 29 ноя – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в пятницу вручил 12 передовикам аграрного комплекса региона ключи от автомобилей Lada Granta и поздравил с профессиональным праздником, сообщает облправительство.
В этом году аграрии Омской области собрали более 3,2 миллиона тонн зерна. Регион сохраняет свои позиции в первой десятке крупнейших производителей зерновых, мяса и молока в стране. Сельское хозяйство обеспечивает пятую часть доходов консолидированного бюджета. Поступления от организаций агропромышленного комплекса выросли почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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"Те результаты, которые мы имеем, невзирая на наши климатические условия, достигнуты в первую очередь благодаря вашей преданности своей профессии и любви к родной земле. Огромное спасибо тем, кто сегодня в этом зале, и тем, кто сейчас остается на производстве, на своем рабочем месте – всем, кто сегодня кормит нашу страну, думает и заботится о ее будущем", - сказал глава региона.
Бурков вручил ключи от легковых автомобилей Lada Granta 12 передовикам производства. В их числе трактористы-машинисты, водители и операторы машинного доения коров. Он также отметил вклад руководителей хозяйств, сельхозкооперативов, ферм и аграрных предприятий, которых отличает ответственное отношение к своим трудовым коллективам.
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"То, что сегодня достойную оценку своего труда получили механизаторы, доярки, животноводы, - это самое главное. Это те люди, на чьих плечах лежит самая тяжелая и ответственная работа, а на селе она круглосуточная", - подчеркнул губернатор.
Объем экспорта продовольствия Омской области с начала года составил 115 миллионов долларов с ростом в 4% к уровню прошлого. Регион поставляет сельхозпродукцию и сырье в 42 страны мира. Ежегодно на развитие агропромышленного комплекса из бюджета направляется 3,5 миллиарда рублей. Частные инвестиции в отрасль в этом году составили 8 миллиардов рублей.
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