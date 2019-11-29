Путин оценил работу детской академии "Солнечный город" в Нальчике

НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу детской академии "Солнечный город" в Нальчике и профессионализм ее преподавателей, порекомендовав всем ознакомиться с деятельностью этого центра.

Государственная детская академия творчества "Солнечный город" была открыта в столице Кабардино-Балкарии в январе 2016 года, в ее структуре действует лицей для одаренных детей интернатного типа на 250 человек, а также центр дополнительного образования, охватывающий около 6 тысяч детей и подростков. Более 1,2 тысячи ребят обучаются в открытом здесь детском технопарке "Кванториум". Путин в пятницу посетил центр и ознакомился с разработками юных конструкторов и инженеров.

"Мы сейчас посетили детский центр. Замечательный центр. Рекомендую съездить и посмотреть. У нас во многих регионах сейчас развиваются центры подобного рода. Они еще достраивают, и в конце года введут еще одно учреждение для одаренных детей", - сказал Путин, открывая заседание совета при по межнациональным отношениям.

Он также обратил внимание на педагогов центра.