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РИА Новости

Путин оценил работу детской академии "Солнечный город" в Нальчике

16:18 29.11.2019 (обновлено: 17:11 29.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения детской академии творчества "Солнечный город" в Нальчике
Президент РФ Владимир Путин во время посещения детской академии творчества Солнечный город в Нальчике
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу детской академии "Солнечный город" в Нальчике и профессионализм ее преподавателей, порекомендовав всем ознакомиться с деятельностью этого центра.
Государственная детская академия творчества "Солнечный город" была открыта в столице Кабардино-Балкарии в январе 2016 года, в ее структуре действует лицей для одаренных детей интернатного типа на 250 человек, а также центр дополнительного образования, охватывающий около 6 тысяч детей и подростков. Более 1,2 тысячи ребят обучаются в открытом здесь детском технопарке "Кванториум". Путин в пятницу посетил центр и ознакомился с разработками юных конструкторов и инженеров.
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"Мы сейчас посетили детский центр. Замечательный центр. Рекомендую съездить и посмотреть. У нас во многих регионах сейчас развиваются центры подобного рода. Они еще достраивают, и в конце года введут еще одно учреждение для одаренных детей", - сказал Путин, открывая заседание совета при по межнациональным отношениям.
Он также обратил внимание на педагогов центра.
"Работают очень хорошо, такой коллектив приятный. Ну, я уж про детей не говорю - а про преподавателей. Молодые все, энергичные, с прекрасным образованием... Глаза горят у всех", - отметил президент.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения детской академии творчества "Солнечный город" в Нальчике
Президент РФ Владимир Путин во время посещения детской академии творчества Солнечный город в Нальчике
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения детской академии творчества "Солнечный город" в Нальчике
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Владимир ПутинНальчикРоссияКабардино-БалкарияОбщество
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